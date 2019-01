Humeurig? Dat zou wel eens aan de luchtvervuiling kunnen liggen

We wisten al langer dat luchtvervuiling slecht is voor de gezondheid. Maar nu blijkt dat ook je humeur te lijden heeft onder de smog. Wetenschappers maakten gebruik van sociale media en luchtvervuilingscijfers om tot die conclusie te komen.

Stress

Onderzoekers van de Massachusetts Institute of Technology, de Chinese Academie voor Wetenschap en de universiteiten van Peking en Shanghai toonden het verband aan in een recente studie. De resultaten verschenen in het tijdschrift ‘Nature Human Behaviour’. Luchtvervuiling zou leiden tot stresspieken, die dan weer zorgen voor een slecht humeur. Uiteraard hebben vooral stedelingen last van het fenomeen.

Slechtgezind







Voor het onderzoek werden 210 miljoen berichten op Sina Weibo (het Chinese equivalent van Twitter) geanalyseerd. Daaruit bleek dat mensen slechtgezind waren op momenten dat er sprake was van een sterke luchtvervuiling. Dat zou te wijten kunnen zijn aan het feit dat het dan moeilijker is om sociaal contact te hebben. Door de invloed van luchtvervuiling op ons concentratievermogen en onze productiviteit, zou ook dat een aanleiding kunnen zijn voor de humeurswisseling.