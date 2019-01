“Huizen voor het eerst in vijf jaar écht duurder”

De gemiddelde verkoopprijs van een huis in België is vorig jaar met bijna 5% gestegen, tot 251.584 euro. «De eerste betekenisvolle groei in vijf jaar», zo zegt de notarissenfederatie. Het aantal vastgoedtransacties bereikte een nieuw record.

De voorbije jaren stegen de huizenprijzen ook, maar die stijging lag telkens grosso modo in lijn met de inflatie. Ditmaal kwam er dus wel een flinke som bij bovenop de inflatie.

Sterkste stijging in Brussel







De verschillen tussen de gewesten zijn groot. In Brussel lag de gemiddelde prijs voor het eerst hoger dan 450.000 euro (+5,3%). In Vlaanderen ging de gemiddelde verkoopprijs 3,8% hoger tot 277.304 euro, in Wallonië was dat 3,7% tot 189.257 euro.

De prijs van appartementen kwam daarentegen onder druk te staan. Een appartement kostte vorig jaar gemiddeld 220.095 euro in België, 1,8% meer dan in 2017. Die toename ligt lager dan de inflatie, en dus spreekt Notaris.be van “een daling van de prijzen in reële termen”. De gemiddelde prijs van een appartement in Vlaanderen steeg vorig jaar met 1,6% tot 224.331 euro. In het vierde kwartaal lag de gemiddelde prijs ook lager dan in de drie maanden daarvoor.

Recordaantal transacties

“De kopers verkiezen nieuwbouwappartementen en zijn steeds minder bereid om voor bestaande appartementen, die vaak nog renovatiekosten vergen, de initiële vraagprijs te betalen”, stelt Bart van Opstal, de woordvoerder van Notaris.be.

Over een langere periode bekeken is er weinig verschil in de prijsevolutie van huizen en appartementen. Op vijf jaar tijd werden huizen 10,9% duurder, appartementen 10,1%. De inflatie bedroeg 7%.

Uit de gegevens van de notarissen blijkt tot slot dat het aantal vastgoedtransacties alweer een record bereikte. De notarissen sloten 1,6% meer transacties af dan in 2017.