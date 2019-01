Bizar. Deze vrouw is interieurstyliste voor poppenhuizen

De Britse Emma Waddell heeft een wel heel bijzonder beroep. Ze is naar eigen zeggen de “enige persoon ter wereld die zich interieurstyliste voor poppenhuizen” mag noemen. Als je erbij nadenkt, is het nochtans niet zo gek. Iemand moet het doen per slot van rekening. En ze doet haar job naar behoren: de huizen zijn echte kunstwerkjes.

Kindermagie

Emma startte haar carrière als bankier, maar raakte in de ban van poppenhuizen toen ze op een winkel in Colchester stootte. Voor het eerst sinds haar kindertijd ondervond ze de magie van de miniatuurhuisjes. Ze kocht er eentje en ‘renoveerde’ de woning naar haar eigen smaak. Het veranderde al snel in een hobby en nadat ze enkele huizen gratis had hersteld, ontstond het idee voor haar bedrijf: Doll’s House Grand Designs.

Poppenhuizen







Vandaag de dag zit ze op regelmatige basis samen met klanten om te weten wat hij of zij zoekt. Soms bouwt ze een gevel, soms renoveert ze een poppenhuis van top tot teen. Haar ontwerpen zijn vaak Victoriaans van stijl en zeer uitgebreid – in tegenstelling tot haar eigen huis. Dat is dan weer minimalistisch van aard. Door de jaren heen ontving ze ook heel wat bizarre verzoekjes. Een man vroeg bijvoorbeeld om een geheime doorgang van een vrouwenslaapkamer naar het bureau van de man, inclusief geheime deur achter de boekenkast. En hoewel de huisjes uiteindelijk niet echt zijn, zijn de wensen van de klant dat wel. Dus als je zelf op zoek bent naar een interieurstyliste voor je poppenhuis, ga dan eens naar Suffolk.