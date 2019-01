Vader in shock nadat hij dit aantreft in AirBnB

Opletten als je nog eens een woning huurt via AirBnb. Een Amerikaanse man die met zijn gezin op vakantie ging, ontdekte twee verborgen camera’s in het appartement waarvoor ze betaald hadden.

In een blogpost omschrijft Jeffrey Bigham hoe de gastheer had aangegeven dat er camera’s aanwezig waren, maar dat ze geïnstalleerd waren “aan de ingang”. Maar Bigham trof eentje aan in de woonkamer en een tweede gericht op de badkamerdeur. Onmiddellijk schakelde hij ze uit en diende hij een klacht in bij het verhuurplatform. Bigham gaf aan dat hij nooit zijn toestemming had gegeven om gefilmd te worden en dat hij niet eens op de hoogte was van de aanwezigheid van de camera’s toen hij een reservering maakte voor het appartement.

Foto







Tegen alle verwachtingen in, geloofde AirBnb Bigham eerst niet omdat de verhuurder een foto bij de advertentie had geplaatst waarop het cameraatje te zien is. Maar Bigham gaf niet op. “AirBnB heeft de zaak meerder keren bekeken en nu is het ook van mening dat het niet duidelijk genoeg was dat er camera’s in het appartement geïnstalleerd waren”, aldus de vader van drie. “Mijn kinderen liepen daar soms naakt rond. Ik was echt geshockeerd.”

Excuses

In een statement zei een woordvoerder van AirBnB: “De privacy en veiligheid van onze community dragen we hoog in het vaandel. De behandeling van deze zaak druist in tegen onze visie. We hebben onze excuses aangeboden aan meneer Bigham en hebben zijn geld teruggegeven. AirBnB hosts moeten duidelijk aangeven dat ze camera’s in hun woonst hebben hangen. Deze gastheer werd verwijderd van ons platform.”