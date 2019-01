Karen Damen werkt aan een nieuw album (buiten de spotlights)

Karen Damen werkt volop aan nieuwe muziek. “Het proces zit nog in een eerste fase”, klinkt het bij haar management.

Het is wel al zeker dat ook enkele gastartiesten te horen zullen zijn op de nieuwe plaat. Al blijft voorlopig nog geheim wie mee de studio zal induiken. In tegenstelling tot haar vorig album, ‘Een Ander Spoor’, zal er nu geen cameraploeg haar op de voet volgen. “Er komt geen vervolg op ‘Karen Maakt Een Plaat’, neen. Karen wil haar album maken zonder in de spotlights te lopen. De aandacht maakte haar vorige keer erg onzeker, waardoor ze geen specifiek genre durfde te kiezen. Nu kan ze volledig haar eigen ding doen’, aldus haar management.

Kritiek







Ondanks de goede prestaties van haar eerste plaat in de hitlijsten, het album stond drie weken op nummer één in de Ultratop en bleef 24 weken in de charts staan, moest Karen heel wat kritiek slikken. “Ik ben niet rancuneus”, zei de zangeres eerder. “Als je na achttien jaar in K3 iets compleet anders gaat doen, moet je weer vertrouwen afdwingen. Ik kreeg ook veel complimentjes. Dat betekent veel meer dan een recensie van een journalist.”