Karen Damen over stalkers: “Soms proberen ze via mijn zoontje. Bah!”

Binnenkort gaat het theaterstuk ‘Assissen 2’ in première. In de hoofdrol: Karen Damen. In Dag Allemaal vertelt ze over haar geestige personage in het stuk, maar ook over de donkere kantjes van bekendheid.

Deze maand gaat het interactieve theaterstuk ‘Assissen 2: De gifmoord’ van start. Daarin wordt een bekende soap-actrice vermoord met arsenicum. Een van de getuigen is Linda Goossens (gespeeld door Karen Damen; red.), een cafémadam die plat Antwaarps praat. “Een marginale versie van mezelf. Toen regisseur Frank Van Laecke me belde, zei hij meteen: ‘Karen, je gaat het toch doen, hé, want ik heb Linda speciaal met jou voor ogen geschreven’. Toen kon ik niet meer weigeren. Het streelt mijn ego. Maar dat wil niet zeggen dat ik de pretentie heb om een volleerde actrice te zijn. Maar ik acteer wel heel graag, dat is echt een passie”, vertelt ze in Dag Allemaal.

Sneaky stalkers







De 44-jarige voormalige K3-zangeres is ondertussen niet meer weg te slaan uit de media. Maar die bekendheid brengt soms ook duistere kantjes met zich mee. Zo heeft de Antwerpse ‘Dancing with the Stars’-deelneemsters te maken gehad met stalkers. “Ik heb zo wel iemand die er altijd is. Die zit bij elke show of voorstelling op de eerste rij. Bij K3 hadden we er ook zo enkele. En er zijn nog wel een paar diehardfans die me overal volgen”, klinkt het.

En die gaan soms heel ver om zo dicht mogelijk bij hun idool te geraken. “Soms proberen ze het via de kinderen, dat vind ik altijd een beetje sneaky. Dan polsen ze bij Sky (8) of hij echt dé Sky is, het zoontje van Karen Damen. Dan zie je hoe zo’n volwassene probeert een heel gesprek op te starten”, huivert ze.

In bikini terugzwaaien

Sky houdt van vloggen en heeft al bijna 10.000 volgers. Ook gamen doet hij vaak in zijn vrije tijd. En dan geniet hij wel van de aandacht die hij krijgt door zijn bekende mama. “Dan hoor ik hem ineens vragen: ‘Weet jij wie mijn mama is?’ En dan volgt: ‘Ja, echt waar, Karen Damen!’ En om te bewijzen dat hij niet liegt, moet ik dan naar de camera zwaaien. Dan zit ik daar net in de tuin in mijn bikini met een glas wijn”, lacht ze.

Theatervoorstelling ‘Assissen 2: De gifmoord’ is vanaf 17 januari te bekijken in Theater Elckerlyc in Antwerpen.