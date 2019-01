Iedereen in Brussel kan voortaan elektrische Billy Bikes gebruiken

De testfase van de elektrische Billy Bikes die in vier Brussels gemeenten ter beschikking staan is voorbij. Vanaf nu zal het platform van de elektrische deelfietsen open gesteld worden voor alle gebruikers dankzij een nieuwe app. De vloot van 150 fietsen wordt in de komende maanden verdubbeld naar 300.

“Volgens onze berekeningen kunnen we, als de operationele kant op punt staat, zelfs met 150 fietsen het systeem al laten draaien. Maar het is de bedoeling dat dit niet stokt”, zegt medeoprichter Pierre de Schaetzen.







Dankzij de uitbreiding naar 300 fietsen groeit ook de oppervlakte waarop de Billy Bikes aanwezig zijn en dus komen er weldra meer dan vier Brusselse gemeentes aan bod. Ook andere (buitenlandse) steden staan op de radar, maar de plannen zijn daar nog niet volledig concreet.

De nieuwe app zorgt dat gebruikers hun Billy Bike op voorhand kunnen reserveren. De elektrische deelfietsen werken volgens het free-floating systeem en kunnen binnen een bepaalde radius eender waar opgepikt en achtergelaten worden. Uit de testfase bleek nog dat de Billy Bikes amper last hadden van vandalisme en diefstallen.

Succesvolle vervoersmiddelen

De introductie van alternatieve en duurzame vervoersmiddelen voor korte afstanden in Brussel lijkt een succes. Zo hebben de elektrische deelsteps van Lime na amper twee maanden al 220.000 kilometer afgelegd. Al meer dan 40.000 gebruikers hebben zich in die korte tijd bij Lime aangemeld. Om al deze gebruikers te voorzien in hun dagelijkse verplaatsingen stelt Lime 1.200 elektrische steps ter beschikking waarmee al 150.000 trajecten werden afgelegd. Een gemiddeld traject van de Lime-gebruiker duurt zeven minuten en de gemiddelde afstand is 1,3 kilometer.