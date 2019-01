Nieuw anticonceptiemiddel: in enkele seconden beschermd voor half jaar

De wetenschap staat niet stil, en dat geldt ook voor anticonceptiemiddelen. Zo werkt men momenteel aan een anticonceptiepatch die een vrouw één keer enkele seconden zelf kan aanbrengen waardoor ze zes maanden beschermd is tegen zwangerschap.

De nieuwe anticonceptiepatch bevat micronaalden die bij het aanbrengen afbreken onder de huid en zo de werkende stoffen in het bloed brengen gedurende een bepaalde tijd. De patch moet slechts één keer aangebracht worden en na vijf seconden mag hij er weer af.

Handiger dan huidige anticonceptiemiddelen







De naaldjes zijn pijnloos en gemaakt van hetzelfde materiaal als oplosbare hechtingsdraadjes die bij operaties gebruikt worden. Anders dan bij de prikpil, waarbij een vrouwelijk geslachtshormoon ingespoten wordt bij de vrouw, kan je de anticonceptiepatch zélf aanbrengen en ben je langer beschermd dan de drie maanden die de prikpil garanderen.

Het grote voordeel voor vrouwen die de traditionele pil nemen, is dat zij bij deze anticonceptiepatch niet elke dag aan hun anticonceptiemiddel hoeven te denken.

Overtuigd van werking

De nieuwe anticonceptiepatch zit echter nog in de ontwikkelingsfase en werd tot nu toe enkel getest op muizen. Maar professor Mark Prausnitz van het Instituut voor Technologie in Georgia is optimistisch omdat zijn team dezelfde technologie al succesvol toegepast heeft met een griepvaccin.

Uit die testen aan de Emory-universiteit is gebleken dat het vaccin veilig en doelgericht ingebracht kon worden, dus gaat hij ervan uit dat ook de anticonceptiepatch op deze manier kan werken. “Omdat het om een jarenlang gebruikt hormoon gaat dat zijn werking bewezen heeft, zijn we ervan overtuigd dat de patch een doeltreffend anticonceptiemiddel zal worden. We verwachten ook dat de eventuele huidirritatie op de plaats waar de patch aangebracht wordt, minimaal zal zijn. Maar dat zal nog moeten blijken uit de klinische testen”, vertelt hij in The Sun.