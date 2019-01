Sociale media werken even verslavend als drugs

De effecten van sociale media op een mens zijn wellicht ernstiger dan verwacht. We noemen onszelf wel eens grappend ‘verslaafd’ aan Facebook of Instagram, maar nu blijkt dat dat ook echt kan. Sociale media zouden zelfs even verslavend werken als drugs of gokken.

Onderzoek

Eerdere onderzoeken naar sociale media wezen al uit dat het gebruik ervan beperkt zou moeten worden tot dertig minuten per dag. En dat de jongsten onder ons er beter geen toegang toe zouden mogen hebben. Een onderzoek van de universiteit van Michigan heeft nu aangetoond dat een verslaving aan sociale media dezelfde proporties kan aannemen als een drug- of gokverslaving. “We hopen dat onze resultaten de sector zullen aansporen om de gevolgen van sociale media minder te onderschatten”, aldus het persbericht.

Verslaafd







De wetenschappers namen het gedrag van 71 proefpersonen onder de loep. Die moesten een enquête invullen en vragen beantwoorden die hun gedrag verduidelijken. Hoe zouden ze reageren moesten ze geen toegang hebben tot Facebook? Hoe beïnvloeden sociale media hun werk? Ook ondergingen ze de klassieke ‘Iowa gambling task’, een kaartspel dat peilt naar hoe goed iemand is in het nemen van beslissingen. Daaruit blijkt dat hoe meer tijd iemand doorbrengt op sociale media, hoe slechter hij of zij is in het spelletje. Dat resultaat komt overeen met dat van drug- en gokverslaafden.

Ben jij gek van sociale media en spendeer je er elke vrije seconde? Dan is het misschien tijd voor een detox.