Lees 200 boeken per jaar door te stoppen met sociale media

Dat we veel tijd spenderen op sociale media, is niets nieuw. Maar nu blijkt dat je maar liefst 200 boeken per jaar zou kunnen lezen door sociale media links te laten liggen. ‘Geen tijd om te lezen’ is dus geen geldig excuus meer.

Geen sociale media

De Amerikaan Charles Chu voerde twee jaar lang een experiment. Hij volgde het advies van de zakenman Warren Buffet, die beweert dat je 500 pagina’s per dag zou moeten lezen. Charles slaagde erin 400 boeken te lezen op twee jaar tijd. En dat gewoon door niet meer op sociale media te zitten. Klinkt gek, maar als je de cijfertjes bekijkt, is het niet meer dan logisch.

210 boeken







Volgens onderzoek zou een Amerikaan gemiddeld zo’n 400 woorden per minuut lezen. En Amerikanen spenderen 700 uur per jaar aan sociale media. Het ‘ideale’ boek bevat zo’n 80.000 woorden. Volgens een snelle rekensom zou je dus 210 boeken moeten kunnen lezen als je sociale media uit je leven bant. Om de drempel niet te hoog te maken, lanceerde Charles de #100bookchallenge. Het doel is dus om 100 boeken per jaar te lezen.

Kritiek

Helaas is het in praktijk zo simpel niet. Je haalt bijvoorbeeld veel sneller je smartphone boven om even op Facebook te piepen dan dat je een boek uit je tas tovert. Bovendien vereist lezen heel wat concentratie en speelt afleiding dus een grote rol in het aantal woorden dat je per minuut kan verwerken. En ten slotte is niet alle lectuur even vlot leesbaar. Een klassieker kan je moeilijk vergelijken met een stationsroman. Je kan je ook vragen stellen bij het nut van de challenge. Als lezen een verplichting wordt, gaat het ontspannende effect al snel verloren.