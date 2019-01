Dua Lipa en Anne-Marie hebben vier nominaties voor de Brit Awards op zak

De nominaties voor de Brit Awards, de belangrijkste muziekprijzen van Groot-Brittannië, zijn bekendgemaakt. Dua Lipa en Anne-Marie zijn beide vier keer genomineerd. George Ezra heeft drie nominaties op zak.

Dua Lipa maakt kans op een award in de categorie Best British Single en Best British Video. Het gaat om haar single ‘IDGAF’. Ook ‘One Kiss’, de track die ze samen met Calvin Harris opnam, is in beide categorieën genomineerd. Vorig jaar sleepte Dua Lipa twee awards in de wacht.







Anne-Marie is ook in de race voor vier prijzen. Ze heeft nominaties te pakken in de categorie Britse vrouwelijke solo-artiest, Mastercard British Album of the Year voor Speak Your Mind, British Single en British Artist Video of the Year voor ‘2002’.

George Ezra

Jess Glynne heeft ook een kwartet aan nominaties op zak. Zo is ze tweemaal genomineerd in de categorie Single van het jaar. Ook maakt ze kans op de award voor Beste vrouwelijke artiest. Andere kanshebbers voor die prijs zijn Florence + The Machine, Lily Allen and Jorja Smith. Die won vorig jaar.

George Ezra is genomineerd in de categorie Beste mannelijke artiest. Hij neemt het op tegen Sam Smith, Craig David, Aphex Twin en Giggs. Ezra maakt ook kans op de award voor beste single en beste album.

De Brit Awards worden op 20 februari uitgereikt in Londen.