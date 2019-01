‘The Favourite’ met twaalf nominaties favoriet voor Bafta’s

De tragikomedie «The Favourite» is twaalf keer genomineerd voor de Bafta’s, de Britse filmprijzen, die op 10 februari in Londen worden uitgereikt. ‘Bohemian Rhapsody’, ‘First Man’, ‘Roma’ en ‘A Star Is Born’ hebben elk 7 nominaties.

‘The Favourite’ van de Griekse cineast Yorgos Lanthimos speelt zich af in het begin van de achttiende eeuw aan het hof van de Britse koningin Anne. Twee hofdames strijden er om de gunst van de Britse koningin. De film maakt kans op de Bafta voor beste film, net als ‘BlacKkKlansman’ van Spike Lee, ‘Green Book’ van Peter Farrelly, ‘Roma’ van Alfonso Cuarón, en ‘A Star Is Born’ van Bradley Cooper.







De Britse actrice Olivia Colman maakt kans op de Bafta voor beste actrice voor haar rol als Queen Anne. Rachel Weisz en Emma Stone kregen beiden een nominatie voor beste actrice in een bijrol. Lanthimos maakt bovendien kans op de Bafta voor beste regisseur. De film is ook genomineerd voor onder meer beste origineel scenario.

Lanthimos neemt het voor de prijs voor beste regisseur op tegen Spike Lee (‘BlacKkKlansman’), Pawel Pawlikowski (‘Cold War’), Alfonso Cuarón (‘Roma’) en Bradley Cooper (‘A Star Is Born’).

Lady Gaga maakt indruk

Behalve Colman maken Glenn Close (‘The Wife’), Lady Gaga (‘A Star Is Born’), Melissa McCarthy (‘Can You Ever Forgive Me?’) en Viola Davis (‘Widows’) kans op de prijs voor beste actrice in een hoofdrol. Zondag won Gaga nog een Golden Globe. Bij de acteurs zijn Bradley Cooper (‘A Star Is Born’), Christian Bale (‘Vice’), Rami Malek (‘Bohemian Rhapsody’), Steve Coogan (‘Stan & Ollie’) en Viggo Mortensen (‘Green Book’) genomineerd.

Geen Belgische nominaties

Geen Belgische nominatie voor de beste niet-Engelstalige film evenwel. In die categorie zijn de nominaties voor «Capernaum» van de Libanese Nadine Labaki, ‘Cold War’ van de Pool Pawel Pawlikowski, ‘Dogman’ van de Italiaan Matteo Garrone, ‘Roma’ van de Mexicaan Alfonso Cuarón en ‘Shoplifters’ van Japanner Hirokazu Kore-eda. Eerder haalde ‘Girl’ ook de shortlist voor de Oscars niet.

De prijzen worden uitgereikt op 10 februari in de Royal Albert Hall in Londen. De Bafta’s behoren tot de belangrijkste ter wereld en zijn een graadmeter voor de Oscars.