Dubbelganger van Trump is... Spaanse vrouw

Op Instagram is een dubbelganger van de Amerikaanse president Donald Trump opgedoken. Opvallend is dat het niet om een Amerikaan of een man gaat, maar om een Spaanse vrouw. Dolores Leis Antelo is een gewone aardappelenboerin, maar kan lachen om de aandacht rond haar verschijning.

Het is niet duidelijk of hij het graag zal horen, maar Donald Trump heeft iets weg van een Spaanse vrouw. Of beter nog, een Spaanse vrouw lijkt als twee druppels water op de Amerikaanse president. Dat bewijst een foto die een journaliste van haar trok en op Instagram zwierde. Haar kleine ogen, die weelderige, blonde haardos en dan die oranje-bruine huid, de gelijkenis met de vastgoedmagnaat is sprekend.

Tussen de aardappelen







Zelf leeft Dolores een heel gewoon leven. Samen met haar man staat ze elke dag op het veld om haar aardappelen te kweken. Zelf ziet ze de humor van de vergelijking in. Vooral omdat de journaliste de foto van haar niet op Instagram zette omdat ze om Trump leek. De gelijkenis werd pas daarna door volgers opgemerkt.