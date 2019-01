“Very stable genius”: de beste Trump-tweets van 2018

De beste tweets van Trump verzamelen, kan je gerust een groot karwei noemen. Hij had er voorheen al een handje van, maar in 2018 lijkt hij zichzelf toch weer te hebben overtroffen. Naarmate hij meer onder vuur kwam te liggen, deed hij steeds meer beroep op Twitter om zich te verdedigen en z’n vijanden aan te vallen.

Zelfs als president vindt Trump meer tijd dan ooit om te tweeten. ‘The Donald’ stuurde in 2018 meer dan 3.400 tweets – een gemiddelde van bijna 10 tweets per dag, en een aanzienlijke stijging ten opzichte van het eerste ambtsjaar van de president. Dit blijkt uit gegevens verzameld door door CNBC.







Dat gestegen aantal is echter niet gepaard gegaan aan meer inhoud of duiding. Trump bleef als vanouds scheldwoorden slingeren naar z’n tegenstanders en zichzelf verheerlijken.

Via zijn tweets – die door het ministerie van Justitie worden behandeld als officiële presidentiële uitspraken – bekritiseerde Trump ook buitenlandse leiders zoals de Canadese premier Justin Trudeau en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong Un. Zo noemde hij Trudeau “zwak” en Kim “kort en dik”.

Zijn grootste woedeuitbarstingen waren echter gereserveerd voor aanklager Robert Mueller. Die leidt het onderzoek naar Russische inmenging bij de verkiezingen in 2016.

De tweets van de president hebben invloed gehad op Amerikaanse wetgevers, wereldwijde allianties en de aandelenmarkt. Zeer relevant kortom. Hier zijn 10 van de meest explosieve tweets van Trump in 2018.

2 januari: “Ik heb ook een nucleaire knop”

North Korean Leader Kim Jong Un just stated that the “Nuclear Button is on his desk at all times.” Will someone from his depleted and food starved regime please inform him that I too have a Nuclear Button, but it is a much bigger & more powerful one than his, and my Button works! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 janvier 2018

Het nieuwe jaar was nog maar net begonnen, of Trump engageerde Kim Jong-un al in een wedstrijdje nucleair ‘om het verste plassen’. In z’n nieuwjaarstoespraak had de Noord-Koreaanse dictator gepocht met de nucleaire capaciteiten van z’n land. Toen de vertaling Trumps bureau passeerde, ontschoot die in een gevreesde ‘Twitter-rage’. Gelukkig voor de mensheid, streken de twee kemphanen enkele maanden later de plooien glad met een tête-à-tête.

6 januari: “Een zeer stabiel genie”

Now that Russian collusion, after one year of intense study, has proven to be a total hoax on the American public, the Democrats and their lapdogs, the Fake News Mainstream Media, are taking out the old Ronald Reagan playbook and screaming mental stability and intelligence….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 janvier 2018

….Actually, throughout my life, my two greatest assets have been mental stability and being, like, really smart. Crooked Hillary Clinton also played these cards very hard and, as everyone knows, went down in flames. I went from VERY successful businessman, to top T.V. Star….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 janvier 2018

….to President of the United States (on my first try). I think that would qualify as not smart, but genius….and a very stable genius at that! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 janvier 2018

Trump vond ook tijd voor wat groteske zelfverheerlijking in het begin van 2018. Deze tweets kwamen er nadat het boek ‘Fire and Fury’ van Michael Wolff over het dagelijkse reilen en zeilen van het Witte Huis onder Trump twijfels had gezaaid over de mentale capaciteiten van de president.

Met een salvo tweets antwoordde Trump dat zijn twee grootste troeven altijd “zijn mentale stabiliteit en intelligentie” geweest zijn. Zoals alle grote genieën voor zich kwalificeert hij zichzelf dan ook als “een zeer stabiel genie”.

2 maart: “Handelsoorlogen zijn makkelijk te winnen”

When a country (USA) is losing many billions of dollars on trade with virtually every country it does business with, trade wars are good, and easy to win. Example, when we are down $100 billion with a certain country and they get cute, don’t trade anymore-we win big. It’s easy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 mars 2018



Ter verdediging van zijn protectionistisch handelsbeleid, stuurde Trump onder andere de bovenstaande tweet de wereld in. Hij verwijst duidelijk naar Mexico, met wie de VS een handelstekort van 100 miljard dollar hebben.

22 maart: “Geen mensen bedreigen, Joe”

Crazy Joe Biden is trying to act like a tough guy. Actually, he is weak, both mentally and physically, and yet he threatens me, for the second time, with physical assault. He doesn’t know me, but he would go down fast and hard, crying all the way. Don’t threaten people Joe! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 mars 2018

Nadat Joe Biden in een speech had verklaard dat iemand Trump eens een lesje zou moeten leren, besloot de leider van de vrije wereld via Twitter de voormalige vicepresident te ‘trashtalken’. Twee zeventigers mekaar horen bedreigen met geweld: waardiger kan politiek niet worden. Voorlopig kwam het nog niet tot een knokpartij tussen de twee kranige oudjes, maar mocht Biden zich kandidaat stellen in 2020, wie weet hoe dat debat verlopen zou?

13 april: “Allemaal verzonnen door deze bende smeerlappen”

DOJ just issued the McCabe report – which is a total disaster. He LIED! LIED! LIED! McCabe was totally controlled by Comey – McCabe is Comey!! No collusion, all made up by this den of thieves and lowlifes! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 avril 2018

Een van Trumps meest woedende tweets van het jaar ging over Andrew McCabe, de voormalige nummer twee van de FBI, die ook onderzoek deed richting Russische inmenging. Trump had eerder FBI-chef James Comey ontslagen in een poging het onderzoek stokken in de wielen te steken.

Comey’s verdrijving kwam kort voor de benoeming van Mueller, die een ‘task force’ leidt die onderzoekt of de Russen hebben samengespand met de Trump-campagne.

25 juni: “Persoon met extreem laag IQ”

Congresswoman Maxine Waters, an extraordinarily low IQ person, has become, together with Nancy Pelosi, the Face of the Democrat Party. She has just called for harm to supporters, of which there are many, of the Make America Great Again movement. Be careful what you wish for Max! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 juin 2018

Voor afro-amerikanen reserveert Trump steevast het verwijt dat ze dom zouden zijn. In het geval van Maxine Waters – een van z’n geliefde doelwitten – heeft hij over een “persoon met een onwaarschijnlijk laag IQ”. In deze tweet lijkt hij ze ook te bedreigen met fysiek geweld. Bij de start van het nieuwe congres, wordt Waters het nieuwe hoofd van de Commissie Financiën. In die positie beschikt ze over de macht de president zijn belastingsaangiften te dagvaarden.

19 september: “Een van de natste orkanen vanuit het standpunt van water”

In deze video die hij plaatste naar aanleiding van orkaan Florence die de oostkust teisterde, lijkt Trump niet goed nagedacht te hebben over wat hij wil zeggen. “Dit is een zware orkaan”, begint hij. “Een van de natste die we ooit zagen vanuit het standpunt van water. Zelden hadden we een dergelijke ervaring, en het is zeker niet goed”, vervolgt hij op onnavolgbare wijze.

16 oktober: “Hij ontkent totaal”

Just spoke with the Crown Prince of Saudi Arabia who totally denied any knowledge of what took place in their Turkish Consulate. He was with Secretary of State Mike Pompeo… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 octobre 2018

Trump zijn verontwaardiging is duidelijk selectief. Wanneer het om een journalist gaat die op beestachtige wijze wordt gemarteld en vermoord, is ‘The Donald’ verdacht mild. Deze tweet plaatste hij na een gesprek met Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman. Trump geloofde hem, in directe tegenspraak met de bevindingen van de Turkse en Amerikaanse inlichtingendiensten.

2 november: “Sancties komen eraan”

Op deze unieke wijze wist de Trump-administratie nieuwe sancties tegen Iran aan te kondigen. Een serieuze zaak zou men denken, maar met deze kwinkslag naar de HBO-serie ‘Game of Thrones’ ook bevattelijk voor de iets minder intelligente Amerikaan.

21 december: “Prachtige muur”

A design of our Steel Slat Barrier which is totally effective while at the same time beautiful! pic.twitter.com/sGltXh0cu9 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 décembre 2018

De Amerikaanse regering is nog steeds in een ‘shutdown’ over het conflict omtrent de grensmuur. Op de eerste dag van de shutdown probeerde Trump nog de claim dat een muur een achterhaalde beveiligingstactiek te counteren door het blijvende nut van het wiel te citeren. “Niets is beter”, verklaarde hij. Later op de dag postte hij dan deze tweet, hoewel deze ‘steel slat’ niet een van de prototypes is.