Vijf blauwe bestemmingen tegen de winterblues

Januari in België is grijs, koud en donker. Niet bepaald iets om blij van te worden. Dat merk je ook aan ons humeur, dat er niet beter op wordt. Heb je nog wat vakantiedagen op overschot? Dan is het hoog tijd om een tripje te boeken. Deze blauwe bestemmingen zijn ideaal tegen de winterblues.

Chefchaouen, Marokko

Chefchaouen ligt in het noordwesten van Marokko, niet zo ver van Tanger. Het stadje werd vooral bekend dankzij z’n karakteristieke blauwe huisjes. Waar de kleur juist vandaan komt, is niet helemaal duidelijk. Er zijn pragmatische verklaringen, zoals de theorie dat blauw de muggen zou afschrikken. Volgens sommigen is het dan weer een weergave van de hemel die door joodse inwijkelingen werd geïntroduceerd. Hoe het ook zij, de kleurrijke omgeving zal je de Belgische grijsheid snel doen vergeten.







Jodhpur, India

India is sowieso een land dat bekend staat om z’n bonte kleuren, maar in Jodhpur in de provincie Rajasthan spant blauw de kroon. In het oudste deel van de stad dan toch. Ook hier doen veel verklaringen voor de blauwgekleurde huizen de ronde. Volgens sommigen is het een symbool voor de priesterkaste in India, volgens anderen wordt de kleur veroorzaakt door een chemisch bestanddeel in het bouwmateriaal. Dat zou in het verleden hebben moeten voorkomen dat de stad ten prooi viel aan de termieten. Wederom, de geschiedenis is intrigerend, maar geniet vooral van de prachtige tinten en dwaal eindeloos rond.

The Great Blue Hole, Belize

Dit natuurwonder ligt op zo’n 70km zeeinwaarts van Belize City. Het is een diepblauw zinkgat dat 15.000 tot 153.000 jaar geleden ontstond. Met z’n 300m in diameter en een diepte van 124m ziet het eruit als een perfecte donkerblauwe cirkel in het midden van de oceaan. Heb je voldoende duikervaring? Dan kan je je zelfs aan een sprong in het diepe wagen. Al zouden wij ook al blij zijn met een dag bootje varen.

Santorini, Griekenland

Voor zij die liever wat dichter bij huis blijven, geen nood. Santorini klinkt je wellicht niet onbekend in de oren. Het eiland hoort bij Griekenland en ligt in de Egeïsche Zee. Het eiland kent een rijke geschiedenis die zeker het ontdekken waard is. Toch is Santorini vooral bekend omwille van z’n uiterlijk. Met name het dorpje Oia is geliefd bij toeristen, omwille van de spectaculaire zonsondergang en de wit-met-blauwe huisjes. Het leven is nu eenmaal mooier met wat kleur.

Corsica, Frankrijk

Corsica is minder bekend bij het grote publiek dan de Italiaanse eilanden, maar daar is eigenlijk geen reden voor. Het eiland heeft alles wat een mens met zontekort maar kan wensen. Bergen, strand, zee en kleur – meer hebben wij alvast niet nodig. Bovendien is het zowel met de auto en veerboot als met het vliegtuig makkelijk te bereiken. Perfect voor wie toe is aan een vakantie in de natuur, met de nodige portie zon en kleur van tijd tot tijd.