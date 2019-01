Rapper Soufiane Eddyani reageert op commotie rond nieuw nummer

De Antwerpse rapper Soufiane Eddyani heeft aan VRT NWS laten weten dat zijn felbesproken nummer ‘Amigo’, dat hij opdraagt aan zijn vriend Moreno, niet over zijn persoonlijke verhaal gaat. Moreno werd in 2016 veroordeeld omdat hij een 15-jarig meisje verkrachtte en prostitueerde.

“Hij is een goede vriend van mij, waarmee ik veel heb meegemaakt en die mij in zware tijden heeft gesteund. Moreno was eerder dan ik bezig met rappen en inspireerde mij om muziek te gaan maken”, schrijft de rapper aan VRT NWS. “Zowel het nummer als de videoclip zijn opgedragen aan Moreno, maar ik benadruk dat het inhoudelijk niet op zijn verhaal berust.”







Tweede kans

Eddyani keurt ook de acties van Moreno af. “Enkele jaren geleden werd hij veroordeeld voor strafbare feiten, waarvan ik toen niet op de hoogte was. Ik ben erg geschrokken door zijn daden en keur deze ten zeerste af. Ook heb ik het zwaar gehad met de acceptatie van zijn daden, alsmede met het verliezen van een dierbare vriend. Ik leef in de overtuiging dat iedereen een tweede kans verdient en vandaar dat ik Moreno wil steunen bij zijn terugkeer in de samenleving. Voor mij ligt de focus op onze vriendschap en niet op zijn daden”, aldus Eddyjani. “Moreno heeft zelf ook spijt van zijn verleden en is vastberaden om in de toekomst op het rechte pad te blijven.”

Positieve boodschap

Eddyani sprak zich in het verleden al uit tegen drugs en wil met zijn muziek een positieve boodschap overbrengen. “Ik geloof dat iedereen een beter mens kan worden en samen met Moreno blijf ik de komende tijd bouwen om zijn leven weer op de rails te krijgen. Via mijn artistieke uitingen zoek ik altijdw egen om jongeren een boodschap mee te geven. Ook met ‘Amigo’ probeer ik hen te overtuigen om van het slechte pad af te blijven.”