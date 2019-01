Zuhal Demir haalt uit naar Ketnet en rapper Soufiane Eddyani

Zuhal Demir (N-VA) heeft in een Facebookpost zwaar uitgehaald naar Ketnet. De Belgische politica vindt het niet kunnen dat de kinderzender de Antwerpse rapper Soufiane Eddyani promoot. Die laatste heeft namelijk net een nummer opgedragen aan een vriend die in de cel zit voor verkrachting en het prostitueren van een minderjarig meisje.

“Nog nooit van Soufiane Eddyani gehoord? Veel jongeren wel”, schrijft de politica op haar Facebookpagina. “De man heeft meer dan 200.000 volgers op Instagram, wordt in Knack opgevoerd als ‘geëngageerde rapper’, wordt geroemd om de miljoenen views van zijn video’s op YouTube en mag awards uitreiken op Ketnet. Een ‘voorbeeld allochtoon’. En dan mag het duister kantje gerust met de mantel der liefde toegedekt worden.

Amigo







Dat duister kantje heeft alles te maken met collega-rapper en boezemvriend Moreno. Al maanden roept Eddyani op om hem vrij te krijgen. De man zit in de cel omdat hij een 15-jarig meisje in de prostitutie gedwongen heeft. Maar de druppel die de emmer deed vollopen voor Demir was het nummer ‘Amigo’ dat de rapper enkele dagen geleden lanceerde. Eddyani draagt het nummer immers op aan Moreno.

“Rapper Moreno is een kinderverkrachter, die – onder meer – een 15-jarig meisje in de prostitutie heeft gedwongen, gedrogeerd heeft en de opbrengsten daarvan in zijn zak heeft gestoken”, legt Demir uit. “Een kinderverkrachter die anderen het mogelijk maakte om kinderen te verkrachten tegen betaling. Toen het meisje wanhopig de prostitutie probeerde te ontsnappen, heeft hij haar meermaals bedreigd met de dood om haar te kunnen blijven (laten) misbruiken. De man kreeg 5 jaar cel.”

Gouden K

Voor de politica kan het dan ook niet door de beugel dat “dit soort mannetjes” een podium krijgen. “Gaan we hen een vrijgeleide blijven geven om kinderverkrachting goed te praten? Of gaan we de Ketnets – Ketnet godbetert! – van deze wereld vragen om dit soort boodschappen niet meer passief te ondersteuenen?”

Ketnet liet ondertussen weten dat het zich beraadt over verdere stappen. Eddyani reikte vorig jaar inderdaad een Gouden K uit voor de zender, maar zou dat dit jaar niet opnieuw doen.