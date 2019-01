Kevin Spacey koopt pizza voor paperazzi

Kevin Spacey moet volgende week voor de rechtbank verschijnen en is alvast een charmeoffensief begonnen. Zo probeerde hij vrede te sluiten met paparazzi door hen een pizza te brengen.

De in ongenade gevallen acteur is al meer dan week in Baltimore, waar hij zich verstopt heeft terwijl hij wacht op zijn rechtszitting in Massachusetts.







In een video op TMZ hoor je Spacey tegen de paparazzi zeggen dat hij waardeert wat hij doet. Hij wenst hem een ​​gelukkig nieuwjaar en raadt hem aan warm te blijven. Een andere cameraman vervolgt hem terug naar zijn auto en vraagt ​​of hij zelf voor de rechtbank zal verschijnen.

18-jarige man aangerand

De ‘House of Cards’-acteur is strafrechtelijk aangeklaagd omdat hij een paar jaar geleden naar verluidt de geslachtsdelen van een 18-jarige in een bar betastte. Heel wat andere mannen kwamen ook al naar voren met aantijgingen tegen Spacey.

Op kerstavond bracht Spacey nog een bizarre video uit waarin hij een monoloog deed als Frank Underwood van ‘House of Cards’. Het leek een poging te zijn de vele beschuldigingen van aanranding tegen hem te ontkrachten.