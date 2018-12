Kevin Spacey wordt in verdenking gesteld voor seksueel geweld tegen tiener

De Amerikaanse acteur Kevin Spacey gaat in verdenking gesteld worden voor seksueel geweld tegen een tiener in 2016 in de buurt van de Amerikaanse stad Boston. Dat schrijft de krant Boston Globe maandag op gezag van de procureur van Nantucket, waar de feiten zich zouden hebben afgespeeld. De politie van Nantucket onderzoekt sinds november 2017 een klacht van de moeder van de jongen, voormalig nieuwsanker bij WCVB-TV Heather Unruh. Volgens procureur van het eilandje voor de kust van Massachusetss, Michael O’Keefe, zal Spacey op 7 januari in verdenking worden gesteld voor aanranding van de eerbaarheid en slagen en verwondingen.

Volgens Unruh had Spacey in 2016 verschillende keren zijn hand in de broek gestoken van haar 18-jarige zoon. Hij kon ontkomen omdat een vrouw binnenkwam in de badkamer waar de feiten zich afspeelden.

Spacey wordt door verschillende mannen beschuldigd van ongewenste intimiteiten. De eerste die met zijn verhaal naar buiten kwam was acteur Anthony Rapp, die zei dat hij als 14-jarige lastiggevallen werd door de acteur. Spacey werd ontslagen uit de reeks ‘House Of Cards’, waarin hij het hoofdpersonage vertolkte, en geknipt uit de reeds afgewerkte versie van de film ‘All The Money In The World’, waarin hij werd vervangen door Christopher Plummer.

Net maandag zette Spacey een video online waarin hij zegt dat hij de klachten die tegen hem zijn ingediend, zal overwinnen, en dat hij zijn carrière nieuw leven zal inblazen, aldus het boulevardblad Daily Mail op zijn website.

Bron: Belga