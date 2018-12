Van een hevige vrijpartij word je slimmer

Bericht aan alle blokkende studenten: een onderzoek heeft aangetoond dat seks een boost is voor je brein. Wie slim wil zijn, moet veel seks hebben.

Onderzoekers van de universiteit van Oxford en Coventry hadden een donkerbruin vermoeden dat vrijen een positief effect heeft op de hersenpan. Om dat te staven, trommelden ze 73 Britten op tussen 50 en 83 jaar. Alle deelnemers kregen vragen voorgeschoteld over hun seksleven. Tegelijkertijd moesten ze enkele cognitieve proeven uitvoeren. Ze kregen bijvoorbeeld een afbeelding van een klok te zien en moesten die daarna uit het hoofd natekenen en ze moesten zoveel mogelijk woorden opsommen die met de letter ‘f’ beginnen.

De vorsers ontdekten dat mensen die het vaakst rampetampen, ook beter scoren op de opdrachten.“Mensen denken niet graag na over oudere mensen die seks hebben. Maar toch is het belangrijk om de impact ervan te bestuderen”, reageert onderzoeker Hayley Wright. Hoe het nu komt dat het bedvogelen zo’n goede invloed heeft op het brein, is nog niet duidelijk. De wetenschappers vermoeden dat seks de aanmaak van neurohormonen als dopamine en oxytocine stimuleert. Maar wie goede punten wilt halen, rept zich dus best naar de slaapkamer.