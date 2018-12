China viert jaar van het varken met Peppa Pig

China zal het jaar van het varken vieren met een nieuwe film van Peppa Pig, een Britse tekenfilm. Nochtans werden enkele maanden geleden heel wat episodes gecensureerd door een Chinees internetplatform.

Een officiële lijst van de Chinese regering met films bevat onder meer het project ‘Peppa Pig viert het Chinese nieuwjaar’, dat in februari 2019 moet uitkomen ter gelegenheid van de Chinese vakantie voor nieuwjaar.

De film wordt gemaakt door Alibaba Pictures en de Canadese groep Entertainment One, die de rechten bezit op het personage Peppa Pig. In de tekenfilm zullen de traditionele personages meespelen, waaronder als heldin een ondeugend felroos varkentje, maar ook nieuwkomers als “Dumpling” of “Plakkerige Rijstbol”, twee klassiekers uit de Chinese gastronomie.

Peppa Pig werd midden jaren 2000 in China geïntroduceerd en is er extreem populair geworden. De afleveringen zijn gedubd in het Mandarijns.