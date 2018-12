“Mezdi en Danielle waren geen koppel toen ze meededen aan ‘Temptation Island'”

In het laatste seizoen van ‘Temptation Island’ namen Mezdi en Danielle deel als koppel. Een ex-liefje van hem beweert nu dat de twee helemaal niet samen waren toen ze meededen.

“Heel Nederland zal zien wat voor een zwijn jij bent, Mezdi”, sprak Danielle in tranen uit toen ‘Temptation Island 2018’ nog volop bezig was. Hoewel het Nederlandse stel als koppel deelnam aan ‘Temptation’ gingen de twee op het einde hun eigen weg. Mezdi onderhield tijdens het VIJF-programma immers mysterieuze contacten met Denise en Danielle bezweek voor de dansmoves van Fabrizio.







Momenteel is Mezdi (21) weer in een gelijkaardig programma te zien. Ook in ‘Ex on the Beach: Double Dutch’ houdt hij zijn reputatie als ‘bad boy’ staande. Hij was immers nog maar net aangespoeld op Curaçao toen hij op de vuist ging met Brody.

Bestudeerd in de auto

Ook de 19-jarige Lena doet mee aan het MTV-programma. Zij is een ex-liefje van Mezdi, al liet die laatste optekenen dat het nooit iets serieus was. “Ik heb haar eens in de auto ‘bestudeerd’, maar dat was het”, klonk het eerder in TV-Familie.

Lena beweert nu dat de twee tóch een relatie hadden. “Nou, dit klopt niet helemaal. Ik dacht dat we alleen elkaar zagen en verder niemand anders, we waren serieus met elkaar. Althans, dat dácht ik… We waren nog niet heel lang samen toen hij wegging, om mee te doen aan ‘Temptation Island’. Maar dat heeft hij toen natuurlijk niet tegen mij gezegd”, klinkt het in TV-Familie.

Geen koppel meer

Volgens diezelfde Lena waren Mezdi en Danielle dus niet samen toen ze kwamen aandraven in ‘Temptation Island’. “Ik vind het naar om dit nu te vertellen, maar Mezdi en Danielle hadden helemaal geen relatie toen ze deelnamen aan ‘Temptation Island’. Twee jaar geleden, toen ze zich oorspronkelijk hadden ingeschreven, waren ze wél een koppel. Maar toen werden ze niet geselecteerd. Daarna zijn ze uit elkaar gegaan. En toen ze dan bericht kregen dat ze wél mochten meedoen aan het volgende seizoen, zijn ze gewoon gegaan. Zogezegd als koppel, dus. Puur voor die mooie reis, vermoed ik”, aldus Lena.

“Mezdi had net zo goed als verleider kunnen deelnemen. Maar hij vond het beter voor z’n reputatie om als koppel te gaan. Toen ik met hem samen was, was er dus geen andere vrouw meer in het spel. We deden ook veel dingen samen en we kwamen met z’n tweeën op openbare plaatsen. Ik bedoel: dat doe je niet als je eigenlijk een relatie hebt met iemand anders. Mezdi had toen niets te verbergen. Behalve dan dat hij meedeed aan ‘Temptation Island’ terwijl hij mij had gezegd dat hij wegging voor een zakenreisje.”

Zwak voor Mezdi

Toch heeft Mezdi na alles wat er gebeurd is niet afgedaan bij Lena. “Ik ben boos geweest. En ook nu raakt dat nog een gevoelige snaar bij mij. Ik geef het toe: ondanks alles heb ik nog steeds een zwak voor Mezdi en vind ik hem een leuke jongen. En wat hij heeft gedaan… Iedereen maakt fouten, toch?”, klinkt het nog.