FAIL. Kat Kerkhofs rijdt zich vast op trappen kasteel Gert Verhulst

Kat Kerkhofs was duidelijk zeer tevreden met haar uitnodiging voor talkshow ‘Gert Last Year’. In al haar enthousiasme reed ze namelijk bijna het kasteel binnen van de Studio 100-baas.

Voor het tweede jaar opent Gert Verhulst de poort van zijn kasteel in de Ardennen om er samen met James Cooke terug te blikken op het afgelopen jaar. Elke aflevering passeren er ook een aantal BV’s de revue. Gisteren vond de opname plaats met de vrouw van Dries Mertens, die de laatste jaren ook een naam voor zichzelf heeft gebouwd: Kat Kerkhofs.

Splitsing







Het bewuste Château de Targnon ligt in Stoumont op een heuvel en heeft een oprit die vlak voor het kasteel splitst: via het rechterdeel kun je vlak voor de deur parkeren, via het linkerdeel kun je parkeren op een iets hoger geleden gedeelte waar bezoekers met een trap het kasteel kunnen bereiken.

Kerkhofs nam de linkse splitsing en had in het donker niet gezien dat ze op het verhoog moest stoppen. Ze reed rechtdoor en kwam met haar BMW vast te zitten op de trappen.

Gelukkig kwamen enkele mede-BV’s tot de redding, waaronder Viktor Verhulst, Steven Van Herreweghe en de onvermijdelijke Niels Destadsbader. Wie zei ook alweer dat vrouwen niet kunnen parkeren?

