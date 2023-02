Deze stad mag je dit jaar niet gemist hebben

Citytrips: het is je ding of het is het niet. Waar de één ze super verrijkend en interessant vindt, heeft de ander er vooral een vermoeiend beeld van. Want nee, in vergelijking met een weekje ontspannen in het groen zijn stedentrips niet bepaald relaxed en dat heeft veel te maken met de voortdurende prikkels waaraan je wordt blootgesteld. Maar wat als je toch zin hebt in een stad voor je komende vakantie? Volgens Airbnb is er één bestemming die er met kop en schouders bovenuit steekt.