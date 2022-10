Radja Nainggolan even opgepakt voor rijden zonder geldig rijbewijs

De Antwerpse politie voert de laatste tijd steeds meer gerichte controles uit op het naleven van lopende rijverboden, door gebruik te maken van onder meer ANPR-camera’s. In het geval van Nainggolan was een rijverbod dat hij had opgelegd gekregen weliswaar net afgelopen. «Maar de betrokkene had nog niet de nodige herstelexamens afgelegd om zijn rijbewijs terug te krijgen», zegt politiewoordvoerder Wouter Bruyns.

De wagen waarmee Nainggolan reed, werd door de politie in beslag genomen. Wellicht zal de voetballer zich nog moeten verantwoorden voor deze nieuwe feiten.

Niet eerste verkeersovertreding

Met deze nieuwe verkeersinbreuk is Nainggolan niet aan zijn proefstuk toe. Vorig jaar betrapte de Antwerpse politie de ex-Rode Duivel op te snel en onder invloed rijden. De Antwerp-speler was zijn rijbewijs voor vijftien dagen kwijt. Eind vorig jaar werd hij daarvoor door de politierechtbank veroordeeld tot zeven maanden rijverbod, waarvan vier maanden effectief, en 3.200 euro boete.