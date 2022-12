Pelé reageert op Instagram vanuit ziekenhuis: «Ik voel me sterk, met veel hoop»

Pelé ligt sinds dinsdag in het ziekenhuis in São Paulo. «Vrienden, ik wil iedereen kalm en positief houden», reageert Pelé op Instagram. «Ik voel me sterk, met veel hoop.»

Edson Arantes do Nascimento, roepnaam Pelé, wordt gezien als één van de allerbeste voetballers ooit. Hij maakte in zijn hele carrière 1.301 doelpunten en had daar 1.390 wedstrijden voor nodig. Ter vergelijking: Lionel Messi speelde onlangs zijn duizendste wedstrijd. De Argentijn scoorde tot nu toe 789 goals in zijn carrière. Cristiano Ronaldo speelde al 1.143 matchen, waarin hij 819 keer raak trof.