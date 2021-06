‘Lightning Bolt’ is vader van een tweeling

Bolt en Bennett hadden al een dochter, Olympia Lightning Bolt. Zij werd geboren in mei 2020, maar haar geboorte werd pas twee maanden later bekendgemaakt.

De intussen 34-jarige Bolt won tijdens zijn atletiekcarrière acht gouden medailles op de Olympische Spelen (2008, 2012 en 2016). In 2017 kondigde hij het einde van zijn actieve loopbaan aan. Hij bezit nog steeds het wereldrecord op de 100m en 200m en is de enige atleet die op beide afstanden tijdens drie opeenvolgende olympiades goud veroverde.

Jeugdrecord gesneuveld

Begin deze maand liep Erriyon Knighton, een Amerikaanse scholier van 17 jaar oud, in Jacksonville (Florida) nog de 200 meter in 20 seconden en 11 honderdsten. Daarmee legde hij beslag op het officieuze wereldrecord bij de U18, dat voordien toebehoorde aan Bolt. Met zijn tijd was Knighton een tikkeltje sneller dan de 20.13 die Bolt neerzette in juli 2003, een maand voor zijn zeventiende verjaardag.