Schaatsster Jutta Leerdam verbaast volgers met «te kleine» bikini: «Dit ziet er niet uit!» (foto)

Een foto waarop de Nederlandse schaatsster Jutta Leerdam in bikini poseert lokt heel wat reacties uit bij haar volgers. «Mocht je bikini niet een maatje groter?», vragen ze zich af.

Jutta Leerdam is - op z’n zachtst gezegd - een fenomeen bij onze bovenburen. Begin deze maand pakte de 24-jarige schaatsster nog haar tweede wereldtitel op de 1000 meter. Momenteel geniet ze van een welverdiende vakantie in Mexico, waar de temperaturen oplopen tot 28 graden.

Maatje te klein

Logisch dan ook dat ze in haar bikini rondloopt op het strand, al zorgden enkele kiekjes daarvan voor fronsende wenkbrauwen op Instagram. «De bikini is een beetje klein...», «Ik snap niet waarom ze deze outfit draagt. Ze heeft zo’n mooi lichaam, maar de bikini past gewoon niet goed», «Mocht je bikini niet een maatje groter?», en «Sorry hoor, maar dit ziet er niet uit», wordt er gereageerd.

In de verdediging

Anderen uiten dan weer hun bewondering - «Prachtig», «Zo mooi», en «Wat een schoonheid» - of springen in de bres voor haar. «Laat de mensen maar zeuren! Ze kunnen het niet hebben dat je leuk en mooi bent. Ze zijn gewoon jaloers dat je zoveel aandacht krijgt», lezen we ook.