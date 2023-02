Sarah Michelle Gellar choqueert volgers met doorzichtige beha: «Nu ik jullie aandacht heb...» (foto)

Er is op sociale media heel wat te doen rond een foto van de Amerikaanse actrice Sarah Michelle Gellar. «Jammer dat je moet poseren in je beha om de aandacht te trekken», klinkt het onder meer.

Sarah Michelle Gellar is momenteel te zien in de nieuwe Amerikaanse fantasyserie ‘Wolf Pack’. Om de reeks in de kijker te zetten, deelde de 45-jarige actrice een foto waarop ze een doorschijnend topje draagt. «Nu ik jullie aandacht heb... Aflevering 5 van Wolf Pack is nu beschikbaar. Mis de laatste vijf minuten niet. Geloof me», schrijft ze erbij.

Onbegrip

Haar volgers reageren echter verdeeld op de manier waarop ze de boodschap meedeelt. «Waarom? Dat is toch voor niets nodig...», «Jammer dat je moet poseren in je beha om de aandacht te trekken. Je bent een schitterende actrice en dat is meer dan genoeg», en «Je kon dit niet meedelen zonder je uit te kleden? Ik snap echt niet waarom je je shirt moest uitdoen...», klinkt het in het ene kamp.

Positiviteit

Anderen begrijpen de verontwaardiging niet. «Al die negatieve mensen blijven hier beter weg! Vrouwen hebben - net als mannen - tepels, maar om een of andere reden vinden jullie dat vrouwen die moeten verbergen», «Nog steeds even mooi als vroeger», en «Wat een onvoorstelbare schoonheid», lezen we ook.