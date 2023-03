Julie Vermeire crasht na reacties op sociale media: «Je bent even zielig als je moeder»

Julie Vermeire (24) heeft het moeilijk met de heftige reacties die ze krijgt op sociale media. In Dag Allemaal sprak ze over de impact van de negatieve reacties. Daarnaast verwees ze in het interview naar het moment dat ze zich realiseerde dat de mediawereld fake is.

Vermeire schittert momenteel in de realitireeks ‘De Vermeires’ en is razend populair op TikTok. Maar dat brengt ook negativiteit met zich mee.

Harde berichten

Op haar sociale media lijkt er geen vuiltje aan de lucht, maar niets is wat het lijkt. Julie Vermeire liet aan Dag Allemaal weten dat ze de laatste tijd crasht onder de harde berichten die ze ontvangt op verschillende sociale kanalen. Ze verschoot het hardst van de recente opmerking: «Je bent even zielig als je moeder.» Eva Pauwels, ex-vrouw van Jacques Vermeire en moeder van Julie en Maxime Vermeire is ook te zien in de docusoap. Om te bekomen van de online commentaar, kon ze terecht bij haar familie. Ook haar vader gaf advies: «Reageer er maar niet op, zo geef je de haters alleen nog meer zuurstof». Maar ondanks het advies werd de druk haar teveel: ze verwijderde alsnog Twitter van haar telefoon.

Op het werk

Naast de negatieve reacties die ze krijgt, heeft Julie zich er ook bij moeten neerleggen dat de mediawereld fake is. Ze vertelt in Dag Allemaal ook het moment waarop de ploeg enkel maar suikerwafels te eten kreeg tijdens een drukke draaidag. Vermeire drong aan op een gezonde maaltijd, maar dat werd haar niet in dank afgenomen. Zo leerde de realityster dat de mediawereld fake is. Vrienden die zich voordoen als vrienden, maar dat niet blijken te zijn, is geen voor haar onbekend fenomeen. «Eén keer heb ik mijn nek uitgestoken, uit bezorgdheid voor collega’s. Ik werd ervoor gestraft», vertelde ze in Dag Allemaal.