Dineren in een reuzenrad? Binnenkort kan het in Brussel

Wie geen last heeft van hoogtevrees én niet kotsmisselijk wordt in licht wiegende gondels, kan binnenkort zijn of haar voeten onder tafel schuiven in een reuzenrad op het Brusselse Poelaertplein. Terwijl je je smaakpapillen verwent met een vijfgangenmenu bereid door topchefs, geef je je ogen de kost met een geweldig uitzicht over onze hoofdstad.