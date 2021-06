Deze vakantiebestemmingen zijn deze zomer het populairst

Het Griekse eiland Rhodos is een van de populaire bestemmingen. Het is het derde grootste eiland en heeft een ideaal klimaat, niet te warm en af en toe een verkoelende windvlaag. Daarnaast heeft Rhodos ook een ruim aanbod aan culturele bezienswaardigheden en parelwitte stranden. De perfecte combinatie voor wie houdt van cultuur en zonnen op het strand.

Het Spaanse Tenerife is erg geliefd deze zomer. Het is het grootste van alle Canarische eilanden. In de zomer wordt het er gemiddeld 25 graden, ideaal voor wie niet houdt van tropische temparaturen. Het eiland is erg geschikt voor sportievelingen. Zo kan je er eindeloos wandelen en watersport beoefenen.

Mallorca staat ook in het lijstje met populaire bestemmingen. Het is het grootste eiland van de Spaanse eilandengroep Balearen. Dé vakantie voor wie houdt van zon, zee en strand. Daarnaast zijn er ook nog heel wat historische en culturele plekken te vinden, voor als je het zonnen even beu bent.

Noorwegen (Lofoten)

Voor wie warmte en zon geen must is, kan deze zomer zijn hartje ophalen in de Noorse Lofoten. De eilandengroep bestaat uit indrukwekkende bergen, diepe fjorden en ruige stranden. De bestemming is perfect voor wie houdt van natuur en sport. Je kan er wandelen, klimmen, duiken en zelfs raften.

Frankrijk

Frankrijk is eerder een klassieke bestemming, maar ieder jaar weer heel populair. Je kan slenteren in de Franse dropjes en de (lokale) cultuur er opsnuiven, genieten van de prachtige natuur of een duikje nemen in de azuurblauwe zee. Voor ieder wat wils dus.