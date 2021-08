WOW. Familie ontdekt dat opa miljonair is: «Hij was maar een eenvoudige pompbediende»

De familie van Ronald Read keek na zijn dood vreemd op toen hij een vermogen bleek te hebben van 8 miljoen dollar. De man had heel zijn leven gewerkt als pompbediende en conciërge en had aan niemand verteld dat hij miljonair was. Ronald had al die tijd flink gespaard, leefde zuinig, en investeerde een deel van zijn inkomen.

Het verhaal van Ronald Read dook onlangs op in het boek ‘Miljonair met een gewone baan’. Read is het levende bewijs dat je geen succesvolle ondernemer, wereldster of topsporter hoeft te zijn om miljonair te worden. Sterker nog, je hebt niet eens een dik salaris nodig om goed te kunnen sparen.

Tot zijn pensioen werkte Ronald Read als pompbediende en daarna bleef hij parttime conciërge, om toch bezig te blijven. Pas nadat hij op 92-jarige leeftijd overleed in 2014, bleek de slimme investeerder en spaarder een vermogen van 8 miljoen dollar bij elkaar gesprokkeld te hebben zonder het aan iemand te vertellen. Zelfs zijn familie was verbaasd dat de beste man zo rijk bleek te zijn.

Wat is nou zijn geheim om miljonair te worden? Simpel: slim met geld omgaan. Hoe zijn vermogen ook groeide, Ronald Read bleef in een tweedehands Toyota Yaris rijden, gebruikte veiligheldsspelden om kapotte kleding langer te kunnen dragen en kapte zijn eigen haardhout tot op 90-jarige leeftijd. Het geld dat hij spaarde, investeerde hij vervolgens in kwalitatieve bedrijven. Hij deed zijn best om niet te speculeren, en werd nooit beïnvloed door de krantenkoppen. Hij koos bedrijven na zorgvuldig onderzoek te hebben gedaan en zorgde ervoor dat hij goed in verschillende industrieën belegde.

Postume filantroop

Na zijn dood erfde zijn familie erfde ongeveer 2 miljoen dollar, 1,2 miljoen dollar ging naar de Brooks Memorial Library in zijn woonplaats, en de overige 4,8 miljoen dollar doneerde hij aan het Brattleboro Memorial Hospital, waar hij vaak kwam. Niet om zijn gezondheid, maar voor het ontbijt dat hij daar regelmatig in het restaurant at. Zowel de bibliotheek als het ziekenhuis hadden nog nooit zo’n enorme donatie gekregen.