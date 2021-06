Wat zijn de beste zakelijke auto’s van 2021?

Ben je een ondernemer? Mogelijk heb je voor je bedrijf dan ook zakelijke auto’s nodig. Het kan best lastig zijn om zo’n vierwieler aan te schaffen, terwijl je daarna natuurlijk direct een zakelijke autoverzekering moet afsluiten. Een auto verzekeren is in ons land immers verplicht, wat ook geldt voor de bedrijfsvoertuigen. Het zou dan wel kunnen dat je autoverzekering geweigerd wordt, wat allerlei verschillende redenen kan hebben. Regel dit af voordat je gebruik gaat maken van je nieuwe zakelijke auto, anders rijd je onverzekerd op de Nederlandse wegen wat voor veel problemen kan zorgen natuurlijk. Voordat je überhaupt hoeft na te denken over je autoverzekering moet je eerst een nieuwe bedrijfsauto kopen, waarbij de onderstaande modellen zeker aanraders zijn. Tesla Model 3 Tegenwoordig is het steeds belangrijker om op een goede manier om te gaan met het milieu, wat ook voor bedrijven geldt. Je kunt er daarom voor kiezen om een zakelijke auto aan te schaffen die gebruik maakt van elektriciteit, zoals de Tesla Model 3. De fluisterstille elektrische aandrijflijn van deze auto is echt het pluspunt voor bestuurders van bedrijfswagens. Helaas is het indrukwekkende Supercharger netwerk van Tesla niet gratis voor de mensen die een Model 3 kopen. Toch is het alsnog verstandig om het te kopen aangezien het onderweg opladen hierdoor nogal handig is. Ook is dit het eerste model van Tesla die compatibel is met andere oplaadnetwerken. Daarnaast mogen de prestaties er ook zeker zijn!

Volvo CX60 Recharge Volvo is de afgelopen jaren in een stroomversnelling geraakt. De nieuwste modellen van dit merk hebben de reputatie van Volvo op het gebied van veiligheid behouden, maar zien er nu een stuk chiquer uit dan in het verleden. De Volvo XC60 Recharge toont deze vooruitgang optimaal aan. Dit model is een SUV die er niet alleen goed uitziet, maar ook comfortabel en verfijnd rijdt. Daarnaast zit het echt propvol met moderne technologie. Als je de auto wilt gaan gebruiken als een bedrijfswagen dan kun je over het algemeen het beste kiezen voor het hybride model XC60 T8 Twin Engine. Zo kun je eerst een stuk rijden op elektriciteit, waarna je vervolgens overstapt op gewone brandstof.

BMW 5 Serie De BMW 5 Serie is al lang een favoriet van bestuurders van bedrijfswagens en wordt nog aantrekkelijker met een plug-in hybride aandrijflijn. In feite zijn er nu twee hybride opties uit de 5 Serie, maar de kans is groot dat de 530e het meest verkocht gaat worden. Dit model heeft een relatief kleine 2,0-liter benzine motor en haalt ook nog eens een elektrisch bereik van ongeveer 100 kilometer. Overigens is de 530e tevens zeker een geschikte auto voor particuliere kopers, maar als bedrijfswagen is dit model van BMW eigenlijk perfect. Dit komt ook zeker doordat deze auto niet bepaald traag is. Het haalt namelijk 0 naar 100 kilometer per uur in minder dan zes seconden.