Vijf tips voor een leuk weekend

Museum

Zomerfestival in Bokrijk

nog t.e.m. 31/8

In het openluchtmuseum Bokrijk valt deze zomer altijd wel iets te beleven: je kan er kiezen uit vijf verschillende routes die elk hun eigen thema hebben. Neem de Bokrijkroute langs de hoogtepunten van het museum, keer terug naar 1919 met de acteurs die het museum bevolken, ga op pad in de wereld van Bruegel of laat je onderdompelen in de jaren 60. Nieuw dit jaar is de vakmanschapsroute, die je langs allerlei ambachten leidt: onderweg kan je de mandenvlechter, smid, imker of herborist aan het werk zien. Zelf ook eens proberen? Schuif dan aan voor een van de workshops.

bokrijk.be

Kunst

Knokke Art Fair

7/8 - 15/8

Dit weekend kan je in het Grand Casino van Knokke naar de allereerste editie van Knokke Art Fair. Je snuistert er tussen het aanbod van de allerbeste galerijen van het land (en daarbuiten): ontdek moderne kunst, design of werk van schilders uit alle hoeken van de wereld. In de Magritte-zaal van het casino kan je dan weer kijken naar een gigantische installatie van beeldhouwer Jan De Cock, die een eerbetoon brengt aan de grootmeester René Magritte. En onderweg naar huis wandel je over de Zeedijk nog langs Sculpture Link, een parcours vol werken van de Franse beeldhouwer Nicolas Lavarenne.

knaf.be

Natuur

Onenightstand Camping

nog t.e.m. 21/8

Het Arboretum van Kalmthout staat in de zomer volop in bloei: het is er heerlijk wandelen tussen de hortensia’s, exotische bloemen en weelderige planten. De kleinste bezoekers ravotten zich intussen rot met een spannende speurtocht en ontdekken planten uit alle hoeken van de wereld. En wie ‘s avonds nog niet uitgekeken is op al dat moois, mag gewoon blijven slapen. Boek een nachtje in de onenightstandcamping op het domein, breng je eigen tent mee en geniet van een wandeling na sluitingstijd en een vers ontbijtje met het fluiten van de vogels op de achtergrond.

arboretumkalmthout.be

Concert

Het Veld

nog t.e.m. 16/9

Ergens diep in een maïsveld in Wommelgem staat een bijzonder podium: Het Veld is een pop-upamfitheater dat de hele zomer lang plaats maakt voor dj’s, bands, comedians en andere podiumkunstenaars. Vanavond kan je gaan luisteren naar de Antwerpse muziek van Yong Yello, de hiphop van Luie Louis en de beats van Faisal, morgen draait Soulful Sessions de plaatjes. Bij de arena hoort bovendien een gezellige zomerbar waar je geniet van verfrissende drankjes en lekker eten.

naarhetveld.be

Expo

Horst

nog t.e.m. 5/9

Voor het tweede jaar op rij verhuist HORST Festival van het gelijknamige kasteeldomein naar de Asiat-site in Vilvoorde. Op het festival zelf is het nog wachten tot september, maar in de tussentijd kan je op de oude militaire terreinen naar kunst en architectuur gaan kijken. In de schaduw van twee gigantische koeltorens bewonder je alvast enkele kunstige podia (bijvoorbeeld een serre boven een betonnen bassin of een ronde houten schuur) of kijk je naar videokunst in twee grote hangars.

horstartsandmusic.be