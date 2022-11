Tips voor een gezellige slaapkamer

Je slaapkamer is hopelijk een ruimte van ontspanning. Daarom zegt men ook om niet in je bed op je laptop te werken. Dan vervaagt de grens tussen werk en ontspanning en zal je moeilijker tot rust komen. Probeer daarom met deze tips je slaapkamer een ruimte te maken waar je al je zorgen van je af kan laten glijden.

Maak je bed op

De ruimte ziet er dan overzichtelijker, netter en aanlokkelijker uit als je weer gaat slapen. Maar wist je dat als het eerste dat je doet ‘s ochtends je bed opmaken is, er goede hormonen rond je brein worden gestuurd die je productiever maken? Het signaleert dat je al een taak hebt volbracht, wat je motiveert om nog meer taken te doen. Dus niet alleen geeft het een fijn uiterlijk aan de ruimte, het is nog goed voor je motivatie ook!

Leg een knap tapijtje

Je mag echt niet onderschatten hoe gezellig het een ruimte maakt om een tapijt te leggen. Dat kleedt een ruimte helemaal op, en het is super zacht aan je tenen als je uit bed stapt. Als dat geen optie is voor jouw ruimte en je nog steeds zachte voetjes wilt, haal dan pantoffels voor dames in huis. Heerlijk om ‘s ochtends en ‘s avonds aan te trekken om in relaxmodus te komen.

Haal wat leven in huis

Haal letterlijk leven in huis met wat planten. Planten doen een ruimte veel levendiger aanvoelen, en zorgen trouwens dat stress vermindert. Op dat frisse groen kijken werkt rustgevend en zo voel jij je op z’n beurt weer rustiger en vrolijker! Maar wat je zeker ook niet mag vergeten is de luchtzuiverende kwaliteit van planten. Weet je niet waar te beginnen? Een lepelplant of Spathiphyllum is een knappe plant die weinig onderhoud eist. Ideaal dus om mee te beginnen in je slaapkamer.

Chill kleerkast