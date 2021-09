Taliban-leiders waarschuwen strijders om niet de toerist uit te hangen en geen selfies te posten: «Tast onze status aan»

Het is de conservatieve moslimfundamentalisten van de taliban niet toegestaan om toeristische trekpleisters te bezoeken in Afghanistan en selfies te posten op sociale media, zo meldt het centraal gezag in Kaboel. Zulke praktijken zouden immers «de status van de groep beschadigen», weet The Wall Street Journal. De Afghaanse minister van Defensie klaagt die ‘verwestering’ van de taliban-troepen aan.

Duizenden taliban-strijders overspoelden Kaboel nadat de moslimfundamentalisten de Afghaanse hoofdstad hadden ingenomen op 15 augustus. Als ze geen dienst hebben, hebben ook strijders nood aan verpozing en ontspanning. Ze bezoeken toeristische trekpleisters en pretparken of vlijen zich neer voor een picknick, bericht de Amerikaanse krant The Wall Street Journal.

Het taliban-gezag wijst zijn strijders bij monde van Defensie-minister Mawlawi Mohammad Yaqoob nu terecht voor dat ‘onfatsoenlijk’ gedrag. «Hou je aan je taken. Je beschadigt onze status, die opgetrokken is uit het bloed van martelaren», klinkt het. Hij waarschuwde zijn troepen specifiek voor het nemen van selfies met hooggeplaatste taliban-leden en het posten van dat beeldmateriaal op sociale media. Zo’n praktijken zouden immers informatie over de whereabouts van taliban-leden en hun verrichtingen kunnen verraden.

Tegen de verwestering

De minister had ook kritiek op de kledingkeuze van de strijders. Ze moeten in de pas lopen, wat wil zeggen: hun baarden, kapsels en kleding moeten voldoen aan de strikte islamitische regels. Dat is zeker niet bij alle leden van de club het geval. «Taliban-strijders met modieuze, westerse kleren, zonnebrillen en witte Servis Cheetah-sneakers zijn een vertrouwd zicht in het straatbeeld van Kaboel», bericht The Wall Street Journal. «De erfenis van de krijgsheren en gangsters van het marionettenregime», dixit minister Mawlawi Mohammad Yaqoob, verwijzend naar de door de VS gesteunde regering die de taliban omver heeft geworpen. «Als we zo blijven handelen, God verhoede het, zullen we ons islamitische systeem verliezen.»

Sinds de taliban de plak zwaaien in Afghanistan, hebben ze een charmeoffensief gelanceerd om hun extremistisch imago, dat stamt uit de periode 1996-2001, op te poetsen. Onder het eerste taliban-bewind werden publieke executies uitgevoerd, kregen mannen die niet in moskeeën baden zweepslagen, werden de vrijheden van vrouwen drastisch ingeperkt en was de strenge islamitische wet, de Sharia, van kracht. Ondanks inspanningen om naar de buitenwereld toe een ‘soepelere’ koers te varen, lijkt er anno 2021 niet veel veranderd te zijn: zo zei een topman van de taliban aan persbureau The Associated Press dat amputaties en executies «noodzakelijk» zijn voor de veiligheid in Afghanistan. Ook het repressieve beleid tegenover vrouwen is terug: zo mogen vrouwen hun woningen enkel verlaten met een mannelijke begeleider aan hun zijde en moeten ze hun contacten met mannen beperken tot hun dichte familiekring.