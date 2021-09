Studentenfestival Brussel Brost gaat door met 10.000 studenten en zonder beperkingen

In 2020 was er door corona geen Brussel Brost, maar wel Brussel Brast, een concept waarbij studenten in hun bubbel konden dineren op unieke locaties. Maar in 2021 is het feest terug. Iedereen die een Covid Safe Ticket of een negatieve snelle antigeentest kan voorleggen, mag zich helemaal laten gaan.

Strenge controles

Organisator Brik, de servicedesk voor Brusselse studenten, waarschuwt dat er streng zal gecontroleerd worden. «Dat vraagt wat logistieke inspanningen maar het belangrijkste is dat de studenten na anderhalf jaar corona weer met volle teugen kunnen genieten van hun studententijd», legt Tim Fabry van Brik uit.

De line-up is intussen volledig ingevuld. Op het hoofdpodium komen onder andere Glints, High Hi, The Haunted Youth en YellowStraps de dansvloer in vuur en vlam zetten. Op de Stoemp! Stage is het uitkijken naar het Brusselse kwartet TUKAN en de verrassende act van Gameboyz2men.

Vaccinatiebus

Brussel Brost wil tegelijkertijd helpen om de vaccinatiegraad onder de studenten te verhogen. Daarom zal er een vaccinatiebus aanwezig zijn op het festivalterrein. Er wordt gebruik gemaakt van het unidose vaccin van Johnson & Johnson. Donderdag werd bekend dat mondmaskers nog steeds verplicht zijn bij de lessen in het Brussels hoger onderwijs.