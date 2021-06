Stewards sluiten homofobe en seksistische dronkaard op in vliegtuigtoilet om passagiers te beschermen

Vliegtuigpersoneel van Jet2 heeft een Schotse seksistische en dronken homohater tijdens een vlucht opgesloten in het toilet. De man had enkele slagen uitgedeeld en gespuwd richting het personeel en zijn medepassagiers. Het incident liep zodanig uit de hand dat het vliegtuig moest terugdraaien.

De 39-jarige David Lauriston noemde op een vlucht vanuit Glasgow naar Bodrum enkele Ierse medepassagiers ‘Fenian bastards’ (een Ierse belediging, nvdr), schold stewardessen uit voor sletten, sloeg ze meerdere malen op hun hoofd met zijn gsm en porde ze in hun gezichten. Bovendien probeerde hij andere personeelsleden te bijten.

Toilet De kapitein besloot al snel te landen op het dichtstbijzijnde vliegveld en toen Lauriston naar het toilet ging, zag het vliegtuigpersoneel zijn kans: ze sloten hem op in het toilet. Maar daar bleef het helaas niet bij. De agressieveling trapte het raampje en de onderkant van de deur in totdat hij weer vrij was. Het vliegtuigpersoneel probeerde Lauriston vervolgens met riemen in toom te houden, maar hij bleef maar gewelddadig. Bij de landing wachtte de politie hem op en sloeg hem in de boeien.

Lire aussi 131981684_1769335396562737_4628262208667650675_n.jpg De man vertelde aan de politie dat hij zich niets meer van het gewelddadige incident kon herinneren, maar zei dat een homoseksuele passagier net voor zijn extreme woede-uitbarsting suggestieve opmerkingen had gemaakt. Medepassagiers zouden gehoord hebben hoe Lauriston riep: “You’re a f*g f****t, do you support Jimmy Savile?”