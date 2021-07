Splinternieuw topmodel van Tesla vat vuur tijdens rijden (foto’s)

Een Tesla model S Plaid, het vlaggenschip uit het gamma van het merk, heeft vorige dinsdag in de Amerikaanse staat Pennsylvania vuur gevat tijdens het rijden. De eigenaar had de elektrische auto, met een prijskaartje van 129.900 dollar, amper drie dagen in zijn bezit.

De chauffeur zat aanvankelijk vast in zijn wagen omdat het elektronische deursysteem defect was. De bestuurder moest zijn deur forceren om zich uit de brandende auto te bevrijden, aldus advocaat Mark Geragos. De wagen bolde nog 12 meter uit, alvorens in een «vuurbal» te veranderen te midden van een residentiële wijk nabij de woning van de eigenaar in de Amerikaanse staat Pennsylvania.

«Het was een vreselijke ervaring», aldus Geragos. «Het was een splinternieuw model. Momenteel is er een onderzoek aan de gang. We roepen op om niet langer de weg op te gaan met het model S Plaid totdat we dit voorval volledig uitgespit hebben.»

«Veiliger dan eender welke Volvo»

Het luxemodel van Tesla is nog maar recent beschikbaar voor klanten. De eerste exemplaren werden pas vorige maand geleverd. Op een lanceringsevent in een fabriek van de automaker in het Californische Fremont prees Tesla-CEO Elon Musk het Model S nog aan als «sneller dan eender welke Porsche en veiliger dan eender welke Volvo».

In een inmiddels verwijderde Facebookpost verklaarde de lokale brandweer dat de Tesa wel degelijk in brand stond en dat de brandweerlieden twee uur nodig hadden om de wagen volledig te blussen. Foto’s op de website van het brandweerkorps tonen dat het grootste deel van de carrosserie en binnenkant van de auto volledig verbrand is.

Tesla heeft (nog) niet gereageerd op het voorval.

AFP / Geragos & Geragos

