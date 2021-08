Prinses Elisabeth start in oktober studie History and Politics in Oxford

Prinses Elisabeth gaat geschiedenis en politiek studeren aan het Lincoln College, een college dat deel uitmaakt van de gerenommeerde Oxford University in het Verenigd Koninkrijk.

Het is niet de eerste keer dat de prinses het Kanaal oversteekt voor haar studies. In 2020 rondde ze er al haar opleiding af aan het UWC Atlantic College in Wales.

Daarna volgde de kroonprinses een opleiding van een jaar aan de Koninklijke Militaire School in Brussel, die ze deze zomer afrondde. Intussen slaagde ze voor de toelatingsproeven tot de opleding ‘History & Politics’ aan het Lincoln College, dat deel uitmaakt van de universiteit van Oxford. Het gaat om een van de kleinere colleges van de universiteit, met in totaal ongeveer 600 studenten.

Belgische publieke leven

Prinses Elisabeth start in oktober. De opleiding duurt drie jaar. De prinses zal volgens het paleis regelmatig terugkeren naar België en ook «betrokken blijven bij het Belgische publieke leven».