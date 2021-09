Papieren versie Passenger Locator Form verdwijnt

Vanaf 1 oktober verdwijnt de papieren versie van het Passenger Locator Form (PLF), dat moet worden ingevuld na een verblijf in het buitenland. Enkel de elektronische versie blijft bestaan. Dat blijkt uit het ministerieel besluit met de coronamaatregelen die tijdens het laatste Overlegcomité zijn beslist en dat dinsdag in het Staatsblad is verschenen.

Wie naar België reist of terugkeert uit het buitenland, moet zo’n PLF invullen. Er geldt een uitzondering voor wie minder dan 48 uur in ons land blijft of wie minder dan 48 uur in het buitenland is verbleven. Die uitzondering geldt niet altijd, bijvoorbeeld wanneer je met de boot of het vliegtuig naar België komt of in een heel hoog risicoland verbleef.

Printen

Vanaf volgende maand zal je het PLF enkel nog elektronisch kunnen aanbieden, luidt het in een mededeling van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V). Wel blijft de mogelijkheid om de ontvangen QR-code nadien te printen. Er komen omkaderende maatregelen, zoals bijvoorbeeld ondersteuning van de reizigers door de vervoerder bij het invullen van het elektronische PLF en het afdrukken van de QR-code. Het MB voorziet een overgangsperiode van 14 dagen.

Voor het overige vertaalt de wettekst de beslissingen van de verschillende regeringen over onder meer de mondmaskers, het covid safe ticket, de heropening van de discotheken en de luchtkwaliteit. De maatregelen gelden tot en met 31 oktober.