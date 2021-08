Overlegcomité moet knopen doorhakken over mondmaskers, telewerk en events

Morgen komt het Overlegcomité opnieuw samen om zich over de verdere aanpak van de coronapandemie te buigen. En er is druk op de ketel: kappers, werkgevers en de evenementensector voeren uiteenlopende eisen en verwachtingen aan.

De Belgische kappers en schoonheidsspecialisten willen zo snel mogelijk af van de mondmaskerplicht in hun zaak, zowel voor de klanten als het personeel. Tegelijk verzetten ze zich tegen de invoering van een Covid Safe Ticket voor hun zaak, zoals dat in Duitsland en Frankrijk reeds het geval is.

Zelf beslissen

Werkgeversorganisatie Voka steunt intussen het voorstel van Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) om de telewerkregels volledig aan de bedrijven over te laten. Crevits wijst erop dat de vaccinatiegraad in Vlaanderen erg hoog is, met negen op de tien van de volwassenen die een vaccin kregen. Het is volgens haar dan ook niet meer nodig dat de regering bedrijven «aanbeveelt» om te telewerken. Ze wil de keuze laten aan de ondernemers zelf. De minister zal dit voorstel verdedigen op het Overlegcomité.

De evenementensector hoopt op zijn beurt dat het overlegcomité beslist tot een volledige heropening van de cultuur- en evenementensector. De sector wijst eveneens op de hoge vaccinatiegraad in ons land om dat verzoek te staven. Voor events met kleinere aantallen toeschouwers zou dat eventueel met een uitbreiding van het Covid Safe Ticket kunnen gebeuren, aldus nog het initiatief #SoundOfSilence.