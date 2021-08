Op deze leeftijd willen jongeren met pensioen

In België ligt de leeftijd dat we op pensioen willen gaan een stuk hoger bij 55-plussers dan bij de 18 tot 24-jarigen. 55+’ers in België willen op hun 63 jaar met pensioen, hun Franse collega’s op 62 jaar. De Britse en Duitse 55+’ers vinden 65 jaar de ideale pensioenleeftijd en hun Nederlandse leeftijdsgenoten willen doorgaan tot hun 66ste. Zelfstandige Belgen ouder dan 55 en met personeel in dienst, willen gemiddeld het langst blijven werken: tot hun 68 jaar, vijf jaar langer dan het gemiddelde bij wie in loondienst is.

Frappant verschil

Het verschil met de jongeren is frappant: jonge zelfstandigen tussen 18 en 34 jaar willen doorgaans het vroegst met pensioen met een gemiddelde van 47 jaar in alle landen. Ook jongeren in loondienst willen dat. Zo beschouwen Belgische werknemers tussen 18 en 24 jaar 55 jaar als de ideale pensioenleeftijd. In Frankrijk (54 jaar), het VK (53 jaar) en Duitsland (50 jaar) ligt de ideale pensioenleeftijd nog lager. Jonge Nederlanders willen dan weer opmerkelijk langer werken: tot hun 62ste. De huidige, wettelijke pensioenleeftijd ligt in Nederland en het VK op 66 jaar, terwijl die in Frankrijk op 62 jaar ligt.