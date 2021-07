OLYMPISCHE SPELEN. Politie arresteert Oezbeek die werkt op olympische site voor verkrachting

De politie van Tokio heeft een dertigjarige Oezbeek, die werkt op één van de sites van de Olympische Spelen, gearresteerd op beschuldiging van verkrachting. De Olympische Spelen in Tokio beginnen vrijdag.

De dertigjarige student zou een Japanse vrouw van in de 20 hebben verkracht. Volgens Japanse media hadden de twee elkaar eerder op de dag leren kennen. Hij zou haar hebben aangevallen na een repetitie van de openingsceremonie voor de Spelen in het Olympisch Stadion, waar beide personen zijn te werk gesteld. Volgens de man ging de vrouw vrijwillig in op zijn toenadering.

Zonder publiek

De Olympische Spelen gaan vanwege de coronapandemie zonder publiek door. In het Olympisch Stadion (68.000 plaatsen) zullen de openings- en sluitingsceremonie plaatsvinden en verder de atletiekproeven en verschillende voetbalmatchen.