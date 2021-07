NOODWEER. Premier De Croo zit vandaag samen met verzekeraars «over snelle uitbetaling»

Vandaag staat een vergadering gepland met de verzekeraars in ons land over de afhandeling van de schadedossiers na de verwoestende overstromingen. Dat heeft premier Alexander de Croo zondagmiddag gezegd bij VTM Nieuws. De golf aan solidariteit voor de slachtoffers noemt hij «hartverwarmend».

De overheid zit vandaag samen met de verzekeraars over de enorme schade na het noodweer. «We willen ervoor zorgen dat alle verzekeringsmaatschappijen op dezelfde manier kunnen werken, zodat er snel kan worden uitbetaald», zegt de eerste minister. «We vragen hen dat ze voldoende middelen voorzien, ook voor zelfstandigen, die soms alles verloren zijn.» Er komen ook extra middelen van het Rampenfonds. De Croo kondigde zaterdag ook aan dat ons land een beroep zal doen op het Europees Solidariteitsfonds.

Solidariteitsacties

De vele solidariteitsacties noemt de premier hartverwarmend. «Je kan je alleen heel klein voelen bij dit enorme natuurgeweld», aldus De Croo. «Ik heb bij het bezoek aan Pepinster, Rochefort en Eupen ook het enorme menselijke leed gezien, niet alleen de 27 doden, maar sommigen zijn alles kwijt.»

Analyse

Voor een analyse over de hulpverlening is het nog te vroeg, meent De Croo. «De weersomstandigheden waren zeer moeilijk, helikopters konden niet uitvliegen en ook de bootjes van de brandweer werden geteisterd door de stroming. We moeten bekijken wat er goed ging en wat in de toekomst beter kan. Dit soort extreme fenomenen kan vaker voorkomen. Er is een link met klimaatverandering. We moeten onze diensten daarop voorbereiden.»