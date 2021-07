NOODWEER. Overlegcomité uitgesteld: «Hulp komt nu op eerste plaats»

Het Overlegcomité over de aanpak van de coronacrisis dat morgen gepland was, wordt omwille van de zware wateroverlast in verschillende delen van het land uitgesteld. Dat meldt premier Alexander De Croo na overleg met de deelstaten. Verschillende leden van het Overlegcomité zijn momenteel ook volop betrokken bij de coördinatie van de hulpverlening.