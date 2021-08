«Niet-gevaccineerden hebben meer fysiek contact»

De 42ste ronde van de Grote Coronastudie van de UAntwerpen werd dinsdag door 13.000 Belgen ingevuld. De onderzoekers vroegen onder meer naar de contacten van de deelnemers en hoe open ze zijn over hun vaccinatiestatus.

Een opvallende vaststelling is dat niet-gevaccineerden meer fysieke contacten maken. Dit is zo in alle leeftijdscategorieën. Gevaccineerden maken zelden fysiek contact met collega’s of professionele contacten en kennissen, een aanzienlijk deel van niet-gevaccineerden doet dat wel.

Vaccinatiestatus

Uit de resultaten blijkt dat er grote bereidheid is om de vaccinatiestatus met anderen te delen. Er is wel een verschil tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden. Bijna alle gevaccineerden vinden het geen probleem om hun status te delen met familie, vrienden en collega’s. Bij niet-gevaccineerden wil één op vier dit niet delen met collega’s en één op acht niet met familie en vrienden.