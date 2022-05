Iran zal VUB-gastdocent Djalali op 21 mei executeren

De Zweeds-Iraanse spoedarts werd zes jaar geleden tijdens een werkbezoek in Iran opgepakt en wordt beschuldigd van spionage. Eind oktober 2017 werd hij veroordeeld tot de dood, na een volgens mensenrechtenexperten oneerlijk proces. Zo werd hij tot bekentenissen gedwongen door foltering, zegt Amnesty International, en spendeerde hij de eerste drie maanden van zijn detentie in de isoleercel.

Zijn advocaat mocht hem pas zeven maanden na zijn arrestatie bezoeken. Djalali zou ook in een slechte gezondheid verkeren.

Petitie

«Zijn situatie belangt ons allen aan», zei VUB-rector ad interim Jan Danckaert eind vorige maand nog in een persbericht. «Het is een aanslag tegen de wetenschap en het internationale samenwerkingsmodel waarop wetenschappelijke vooruitgang gestoeld is. Dat onderzoek, zeker in het geval van dr. Djalali die arts is, staat ten dienste van de hele samenleving», dixit Danckaert.

Een petitie van Amnesty International om zijn vrijlating te eisen werd intussen al ruim 132.000 keer ondertekend in België.