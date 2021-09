Hans Bonte wil Covid Safe Ticket ook voor kleinere evenementen, horeca en fitness toelaten

«Ik geef het voorbeeld van een evenement dat op de Vilvoordse Grote Markt zou plaatsvinden», vertelt Bonte. «Er zouden zo’n 300 à 350 bezoekers komen. De organisatoren zijn naar mij gekomen met de vraag of ze het CST wegevan veiligheidsredenen mochten verplichten voor al wie binnen wou (tot nu toe mogen enkel ‘massa-evenementen’ het CST gebruiken. Een ’massa-evenement’ wordt gedefinieerd als een evenement met minstens 200 personen binnen, en 400 personen buiten, red.). Hoewel ik het graag wou toelaten, ben ik daar niet bevoegd voor, en heb ik het dus moeten weigeren. Het evenement is bijgevolg niet doorgegaan.»

Vaccinatiegraad

Bonte wil dergelijke evenementen, horeca- of fitnesszaken de kans geven om ook met een CST te werken, als daar vanuit de zaken vraag naar is. Hij doet een oproep aan de Vlaamse regering. «Als er gegronde argumenten zijn om het CST toe te passen, laat lokale besturen dan de beslissing nemen. In Vilvoorde is de vaccinatiegraad laag en het aantal besmettingen hoog: genoeg redenen om het CST uit te breiden.»